Depuis ce lundi, il navigue paisiblement, moteur ronronnant, sur le canal bruxellois. Du frénétique pont Sainctelette jusqu’au centre de Vilvorde, en passant par l’industriel bassin Vergote, le placide port de plaisance au pont Van Praet, l’atypique pont Buda et le titanesque viaduc de Vilvorde.

Le Waterbus est de retour pour la belle saison ! Ce mardi, une dizaine de personnes étaient à bord de ce moyen de transport unique dans la capitale. Marijke et son mari sont venus spécialement d’Alost pour emprunter la navette fluviale. "On vient en repérage. On aimerait organiser une excursion avec des amis à Bruxelles, alors on essaie une fois la navette." Non loin, Joseph de Neder-over-Heembeek, ancien guide de la navette, monte tous les mois à bord.