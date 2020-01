Des tests sont actuellement réalisés avec le constructeur afin de remettre les bus au plus vite sur le réseau.

Depuis ce lundi, la flotte des 26 bus hybrides articulés du constructeur Iveco est bloquée au dépôt Marly, à Neder-over-Heembeek. Une information confirmée par Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

Afin de ne pas perturber la circulation, des bus provenant d'autres dépôts ont été ajoutés sur la ligne 53. "Ces bus avaient été réceptionnés dans le cadre de l'amélioration de l'offre prévue par le plan directeur bus, et ils n'avaient pas encore été utilisés. Nous renforçons donc la ligne 53 avec ces engins afin de ne pas pénaliser les voyageurs."

Les bus articulés 53 seront donc remis sur le réseau une fois que les tests auront été concluants, mais la date précise n'est pour l'heure pas connue.

Pour mémoire, la ligne 53 a vu le jour depuis le début du mois de novembre 2019 dans le cadre du plan directeur bus. Elle est exploitée uniquement par des bus articulés afin d’offrir plus de places et de confort aux voyageurs. Cette ligne est la plus longue du réseau de la Stib avec une distance de 14,6 km. Elle suit un nouvel itinéraire depuis Bockstael vers le Westland Shopping (Anderlecht), où se situe son terminus. La ligne offre ainsi une rocade inédite reliant Neder-over-Hembeek, depuis le nouveau dépôt Marly, et l’ouest de la Région, en proposant une nouvelle liaison directe vers le Westland Shopping.

En novembre dernier, La DH révélait déjà que ces bus ne pouvaient être stationnés aux dépôts Jacques Brel et Petite île faute de place. Résultat, ils sont stationnés au dépôt Marly et les bus roulent à vide sur le ring de Bruxelles pour aller jusqu'au Westland Shopping d’Anderlecht. Une distance de 17 km. Cette situation concerne deux bus le matin et deux bus le soir (les derniers départs de l’hôpital Militaire vers le Westland Shopping) ce qui représente une distance cumulée de 67,2 km à vide.