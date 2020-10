Deux des trois auteurs de la sauvage agression d'un taximan, gare Centrale à Bruxelles le 12 août 2016, ont été arrêtés la semaine dernière à Zeist et à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Tous deux font partie des cinq fugitifs interpellés par la Fast (Fugitive active search team) de la police fédérale la semaine dernière, dévoile La Capitale ce matin.

La cour d'appel de Bruxelles les avait condamné, par défaut, à huit ans et dix ans de prison.

Pour mémoire, le taximan avait pris en charge un client à Bilzen. Au moment de le déposer gare Centrale, le taximan a été tabassé par son client et deux complices qui attendaient dehors. Les voyous étaient partis avec la recette. Et sans payer la course, de 160 euros.

Raphaël, c'est le nom du taximan, a été mis au repos pendant quatre mois après son agression. Il a subi de multiples opérations du visage.