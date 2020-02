Le conseil d’administration de la Stib a désigné le futur concessionnaire du service de transport touristique par autobus hop on – hop off à Bruxelles.

Touristes mais également Bruxellois connaissent ces bus à étages qui relient depuis près de vingt ans déjà les lieux d’intérêt au sein de la capitale, permettant de découvrir Bruxelles à son rythme, au gré des arrêts du circuit en bénéficiant d’un commentaire audio multilingue. Le conseil d’administration de la Stib a désigné la société qui bénéficiera pendant huit ans de la concession exclusive de ce service de transport par autobus. Il s’agit de RATP Dev, qui exploite déjà des services de ce type à Paris et à Londres notamment.

Le concessionnaire sera chargé d’assurer toute l’année l’exploitation des circuits touristiques "hop on – hop off" sous la forme de services de transports réguliers (ce qui suppose le respect d’itinéraires, de points d’arrêts et d’horaires préétablis). Ce service sera exclusivement assuré au moyen de bus électriques : au total, ce sont douze bus à double étage 100% électriques qui circuleront sur les circuits, ce qui constituera une première mondiale dans le monde du sightseeing hop on – hop off.

"Tant les autorités régionales que la Stib tiennent à ce que l’empreinte environnementale de ces services touristiques soit minimale. C’est pourquoi le cahier des charges de cette concession de service public imposait l’utilisation exclusive d’autobus électriques. RATP Dev va donc acquérir spécifiquement pour Bruxelles une toute nouvelle flotte d’autobus touristiques totalement électriques, silencieux et sans émissions", se réjouit Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib.

"Les bus rouges deviennent verts et c’est une excellente nouvelle ! Nous sommes fiers que Bruxelles soit la première ville à accueillir les iconiques bus touristiques dans leur version silencieuse et respectueuse de l’environnement. Le changement de la ville est en marche", ajoute la ministre bruxelloise en charge de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

La société RATP Dev commencera à exploiter les bus hop on – hop off au plus tard en février 2021, soit 52 semaines après la notification de la conclusion du contrat de concession. Dans l’intervalle, les autobus rouges du concessionnaire actuel, Brussels Sightseeing, continueront à accueillir et à transporter les touristes à Bruxelles.