Les zones de police bruxelloises vont continuer à investir dans les brigades cyclistes.

Les brigades cyclistes bruxelloises trouvent de plus en plus leur place dans les différentes zones de police. C’est ce qui ressort clairement des réponses que la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) a obtenues de la Ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles demeure celle avec la brigade cycliste la plus active sur le terrain, mais les zones de police Bruxelles-Nord et Bruxelles-Ouest se montrent également très entreprenantes à ce niveau. "D'une part, cela peut sembler inquiétant de les voir intervenir si souvent, mais, d’autre part, cela démontre la nette valeur ajoutée des brigades cyclistes pour la sécurité routière", explique Bianca Debaets.

Quatre des six zones de police de Bruxelles disposaient déjà de brigades cyclistes, tandis que les deux autres zones (Midi et Marlow) viennent de démarrer à ce niveau. La zone de Bruxelles Ixelles est clairement celle qui a eu le plus de travail à fournir, selon les statistiques. "En 2019, ils ont dû intervenir 84.767 fois au total", précise Bianca Debaets. "Dans environ la moitié des cas, cela concernait la protection des usagers vulnérables, comme du stationnement illégal sur la piste cyclable ou sur un passage pour piétons ou encore le non-respect d’une zone piétonne ».

Les chiffres des zones de police Bruxelles-Nord et Bruxelles-Ouest indiquent clairement qu'elles se développent bien en la matière. "La brigade cycliste de la zone Nord n'est active que depuis début 2019, ce n’était donc possible qu’ils atteignent directement un rythme de croisière élevé", poursuit Bianca Debaets. "Mais les statistiques démontrent qu’elle a tout de même pu effectuer 6.484 interventions l'année dernière, alors que les agents de la brigade cycliste de la zone Bruxelles-Ouest sont pour leur part intervenu à 3.322 reprises".

Revers de la médaille

Les brigades cyclistes confirment qu'elles constituent un instrument précieux sur le terrain, bien qu'il y ait aussi un revers à la médaille. "En tant que Secrétaire d'État à la sécurité routière lors de la législature précédente, j’avais beaucoup investi en la matière et je suis dès lors ravie de constater que les brigades cyclistes font leurs preuves jour après jour. Mais, en même temps, nous ne devons pas ignorer les nombreux problèmes qui apparaissent au grand jour", déclare Bianca Debaets. "En effet, quand je découvre que la brigade cycliste Bruxelles Ixelles a dû intervenir plus de 15.500 fois l'an dernier pour le non-respect du port de la ceinture ou pour l’utilisation du GSM au volant, l’on peut vraiment s’interroger sur la mentalité qui prévaut chez de nombreux automobilistes. Depuis quelques années, la sécurité routière occupe une place de plus en plus importante dans la politique régionale, et ce à juste titre ; il faut désormais continuer sur cette lancée."

Plusieurs concertations ont mis en évidence le fait qu’il y avait beaucoup d’enthousiasme et d’adhésion vis-à-vis des brigades cyclistes. Toutes les zones ont exprimé leur volonté de continuer à investir dans ce domaine. "C'est plutôt positif à entendre", conclut Bianca Debaets. "La Ministre Van den Brandt a déclaré qu'il est également important d'offrir la formation nécessaire aux agents concernés et que Bruxelles Mobilité y travaille actuellement. De la sorte, l'importance des brigades cyclistes ne fera que croître et c’est tant mieux."