La DH a pu visiter le chantier de construction du métro 3 et de la station Toots Thielemans en plein centre-ville. Le chantier le plus colossal de la décennie. Suivez le guide.

Après un an et demi de travaux préparatoires, les travaux de génie civil ont commencé du côté des boulevards du centre-ville, dans le cadre du chantier de construction de la future station de métro Toots Thielemans. La DH a pu, en exclusivité, visiter les coulisses de ce chantier, considéré comme le plus important de la décennie.

En surface, les travaux sont impressionnants. Les boulevards sont totalement éventrés et pour cause, les ouvriers ont commencé à creuser à quatre endroits différents : au boulevard Lemonnier, sur l’avenue Stalingrad, au boulevard du Midi et du côté du boulevard Jamar qui relie la petite Ceinture, où un sens giratoire a été mis en place afin de fluidifier au maximum la circulation. Des photos d’archives ont été apposés sur les grilles qui quadrillent le chantier afin de cacher le chantier au maximum et permettre aux passants de jeter un oeil sur l’évolution du quartier.

C’est en dessous de ces boulevards que le tunnel va être creusé pour permettre de prolonger la future ligne de métro 3 et de relier la station Thielemans au tunnel existant. Un chantier colossal qui rencontre de nombreux défis.