Les bourgmestres bruxellois recalent la réforme du stationnement présentée par Elke Van den Brandt : "Une version imbuvable" Bruxelles Mobilité M. L. & A. F. © DR

Validée en première lecture au gouvernement bruxellois, la nouvelle ordonnance stationnement a été présentée ce matin aux 19 bourgmestres bruxellois. Ils ont quinze jours pour réagir. Parmi moult projets, cette nouvelle ordonnance prévoit la création de 'zones grises' à proximité des parkings hors voiries (privés et publics). Dans ces zones grises, le prix du parking sera plus élevé que celui hors voirie. L'objectif est d'inciter les automobilistes à privilégier les parkings privés situés hors voirie ou ceux des entreprises. Les bourgmestres bruxellois dénoncent une mainmise de la tutelle régionale sur le stationnement et apprécient peu le manque de concertation. Explications.