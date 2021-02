Rosa Parkis, Chantal Akerman, Marie Curie, Annie Cordy, Antoinette Spaak, etc. Les Bruxelles disposent d'un mois pour choisir le nom de la candidate qui sera attribué au tunnel Léopold II.

"Aujourd'hui, 43% des rues à Bruxelles portent le nom d'une personne. Parmi celles-ci, la répartition est très inégale : seules 6,1% des rues portent le nom d'une femme et 93,9% portent le nom d'un homme. C'est peu représentatif du rôle social des femmes dans la ville, actuel et passé", explique Bruxelles Mobilité dans un communiqué. "Pour souligner l'importance de renverser cette dynamique, la Région bruxelloise a lancé une procédure de changement de nom pour le plus long tunnel du pays, le tunnel Léopold II. Ce changement symbolique ouvrira certainement la porte à d'autres."

15 candidates sont aujourd'hui en lice, suite à un appel à idées auprès des citoyens et la réflexion d'un comité d'expert.

Les candidates plébiscitées par le comité d'expert sont :

Andrée De Jongh : ambulancière, résistante et fondatrice d'un réseau d'évasion pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rosa Parks : activiste, icône du mouvement des droits civiques aux États-Unis.

Chantal Akerman : cinéaste, figure de proue du cinéma moderne belge.

Isala Van Diest : première femme chirurgien en Belgique.

Marguerite Yourcenar : auteur et première femme élue à l'Académie française.

Wangari Maathai : écologiste et femme politique, première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix.

Marie Curie : scientifique, prix Nobel de physique (1903) et de chimie (1911).

Semira Adamou : incarne la lutte des femmes pour la dignité et la résistance aux politiques inhumaines d'asile et de migration.

Simone Veil : femme politique française, initiatrice de la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse.

Sophie Kanza : première femme congolaise à obtenir un diplôme universitaire et à occuper un poste ministériel dans la nouvelle République démocratique du Congo.

Les candidates plébiscitées par les Bruxellois :

Marie Popelin: première femme docteur en droit de Belgique, elle se bat pour l'égalité des droits des femmes et des hommes.

Annie Cordy : artiste accomplie, chanteuse, danseuse et meneuse de cabaret.

Astrid de Belgique : épouse de Léopold III et maman de trois jeunes enfants, elle meurt dans un accident de voiture à l’âge de 29 ans.

Elisabeth de Belgique: devenue reine en 1909, cette femme indépendante est une protectrice des arts et des sciences.

Antoinette Spaak : femme politique, elle est la première à accéder à la présidence d'un parti en Belgique.

Les citoyens peuvent voter ici pour leur candidate, à partir de ce 1er février et jusqu'à la fin du mois.