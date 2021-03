Pique-niquer en rue, regarder un film en plein air, créer des jeux dans l’espace public, etc. Toutes ces activités pourront être organisées cet été dans le cadre de l’appel à projets Bruxelles en vacances lancé par Bruxelles Mobilité.

Les organisations à but non lucratif sont invitées à s’approprier l'espace public avec des projets qui créent du lien entre les habitants, qui modifient temporairement l’usage de l’espace, éventuellement en vue d'un aménagement pérenne, et mettent en pratique les objectifs du plan régional Good Move.

Ces objectifs visent à améliorer la qualité de vie par des quartiers apaisés et moins pollués, sensibiliser à la marche à pied et le déplacement à vélo ou encore l’appropriation des enjeux urbains dans l’action citoyenne.

"L’été arrive à grands pas mais l’incertitude demeure quant à la tenue d’événements récréatifs et culturels dans la capitale. Il est important, aujourd’hui plus que jamais, de pouvoir donner des perspectives à nos citoyens. Cet appel à projets permettra l’organisation, dans tous les quartiers, d’activités culturelles, sportives et récréatives dans des espaces de qualité, praticables pour toutes et tous, tout en garantissant la sécurité et une distanciation physique. Tous les événements seront repris sur le site de visit.brussels", déclare le ministre-Président Rudi Vervoort (PS).

"Faisons de Bruxelles une ville de Vacances ! L'année dernière, déjà, nous avons vu l'effet de ces petits projets d'aménagement. Ils donnent au Bruxellois et aux visiteurs un avant-goût de la ville conviviale, résiliente et attractive pour les petits et les grands que nous voulons construire ensemble", conclut Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité.