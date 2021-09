"On se sent libre sans toutes ces voitures ! En plus, il n'y a plus de bruit ! Quelle paix ! On respire, on n'a pas peur de faire de la trott', on s'éclate !!", s'enthousiasme son amie bruxelloise Margaux. "Des journées pareilles, j'en veux six par an au moins !" "Je ne comprends pas que les grandes villes wallonnes, la mienne Namur en tête, ne fassent pas pareil. Allo ?! Maxime Prévost !?", embraye Justine. Le message est passé... L'enthousiasme de Justine est visiblement partagé par tout le monde. Ce quadra qui se fait une story Insta à 25 km/h sur le boulevard Louis Schmidt, ces quatre amis qui marchent, de front, sur la bande de l'avenue de Tervuren, sauts de cabri en prime pour bien montrer qu'elles et ils sont au paradis. "Le bitume est à nous aujourd'hui", assure France (27 ans).