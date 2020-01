L’instauration de la zone 30 généralisée en Région bruxelloise à partir du 1er janvier 2021 fait grand bruit. Mais qu’en est-il du respect des zones actuellement situées en zone 30 ? La DH a décidé de sillonner, le temps d’une après-midi, les rues de la capitale où la règle des 30 km/h est actuellement en vigueur afin de vérifier le bon respect, ou non, des usagers.

À l’heure actuelle, environ 60 % du réseau routier bruxellois est déjà en zone 30. Et partout où l’on est passé en respectant scrupuleusement ces limites, nous n’avons rencontré aucun problème ni signe d’agressivité, preuve s’il en est que le Bruxellois est prêt à respecter la limitation.

En pleine journée, Bruxelles ne se prête pas à appuyer sur l’accélérateur. Les nombreux feux rouges, les traversées piétonnes, les aménagements physiques comme les dos d’âne, la présence des bus et trams qui circulent hors sites propres ainsi que les chantiers à répétition empêchent de rouler à vitesse excessive sur les tronçons actuellement concernés.

La situation est toutefois plus critique sur les axes continus (donc sans feu rouge) mis en zone 30 et où l’on retrouve une seule bande dans chaque sens de circulation, comme le boulevard Guillaume Van Haelen, à proximité du parc de Forest. Là, la limite de vitesse est moins évidente à respecter et l’on sent que certains automobilistes n’hésitent pas à vous "coller" du fait de l’absence d’aménagement physique digne de ce nom, si ce n’est la présence d’un simple casse-vitesse.

Du côté du boulevard Général Jacques, à Ixelles à la limite avec Watermael-Boitsfort, la limitation de vitesse à 30 km/h est respectée même si certains automobilistes agacés n’hésitent pas à doubler à vitesse excessive via la bande de gauche.

Du côté de l’avenue Chazal, à Schaerbeek, les casse-vitesse récurrents et les priorités de droite rendent la limitation de vitesse particulièrement difficile à dépasser.

En revanche, si la Région entend faire passer bon nombre d’axes fortement fréquentés en zone 30 d’ici le 1er janvier prochain, des aménagements vont impérativement devoir voir le jour afin de faire respecter ces axes où même la vitesse de 50 km/h n’est, à l’heure actuelle, que trop rarement respectée. On pense notamment à des voiries comme la chaussée de Wavre, la chaussée de Ninove ou la chaussée d’Haecht.

Pour mémoire, certains axes resteront en zone limitée à 50 km/h comme les tunnels, la petite ceinture, le boulevard Léopold II, les rues Belliard et de la Loi, le boulevard Général Jacques, l’avenue Louise, l’avenue de Tervuren et plusieurs autres voies de circulation fortement fréquentées qui resteront praticables à 50 km/h.