Les potelets empêchent les bus de prendre leur virage. La Stib veut les enlever, mais la commune refuse par crainte de voir du parking sauvage se créer.

La problématique n'est pas neuve, mais continue d'engendrer des problèmes au niveau du Parvis de Saint-Gilles. Cet endroit emblématique de la capitale a fait l'objet d'un vaste réaménagement, inauguré en grande pompe en juin 2018. Ainsi, tant le grand que le petit Parvis sont devenus totalement piétonniers.

Mais du côté de la chaussée de Waterloo, l'aménagement a été réalisé de telle sorte que les bus de la Stib rencontrent des difficultés à tourner lorsqu'ils s'engagent depuis l'avenue Jean Volders en direction de la chaussée de Waterloo.

"Cette problématique avait déjà été fortement médiatisée l'été dernier, mais la situation n'a pas évolué depuis lors", explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib. "Les poteaux installés sur le petit Parvis rendent difficiles la circulation des bus de la ligne 48 à cet endroit. Des contacts avaient déjà été pris sous la précédente législature pour demander de retirer les poteaux, mais la demande n'a pas été suivie. Il n'y a donc pas eu d'amélioration au niveau de l'aménagement."

Une situation qui concerne tant les bus standards que les bus articulés, qui ont encore plus de mal à emprunter le virage, ou qui rencontrent des difficultés à passer en même temps que les autres véhicules. "Les chauffeurs ont été informés de la situation. Ils redoublent d'attention à cet endroit et font preuve de patience", poursuit-elle.

Du côté de la commune, l'on affirme que le rayon de courbure a été approuvé par la Stib au moment de la présentation des plans de réaménagement du petit parvis. "Si les bus roulent à 20 km/h, ce qui est obligatoire dans cet espace partagé, il n'est pas censé y avoir de problème. Or ils roulent a des vitesses souvent plus élevées. Le problème est que les poteaux sont implantés de manière très profonde, à plus d'un mètre dans le sol, et sont nécessaires pour dessiner la courbe", explique la nouvelle échevine de la Mobilité Catherine Morenville (Ecolo).

La demande de la Stib visant à retirer les poteaux ne semble pas être la mesure privilégiée par la commune. "En supprimant les potelets, le risque est réel de voir du parking sauvage se créer à cet endroit. Il y a moyen de les reculer un petit peu pour faciliter le tournant des bus, mais on retrouve plusieurs impétrants à cet endroit donc il faut en tenir compte également", poursuit Catherine Morenville.

Les potelets de la discorde © Ennio C.



Selon elle, une possibilité serait de faire en sorte que les bus n'empruntent plus la rue Jean Volders, mais passeraient uniquement par la chaussée de Waterloo. "Cette solution permettrait de supprimer le problème du rayon de courbure pour les bus, mais cela veut dire que l'arrêt serait déplacé 100 mètres plus loin que la station de métro Porte de Hal. Il y aurait donc une plus grande rupture de charge pour les usagers de la Stib", précise-t-elle. "Mais des solutions sont envisageables et nous sommes ouvert à toute discussion."