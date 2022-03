Les usagers et usagères des bus et trams De Lijn pourront désormais suivre le trajet de ces véhicules en temps réel sur Google Maps et ainsi être informés d'un éventuel retard, a annoncé mercredi la compagnie de transports en commun flamande. Jusqu'à présent, seul l'horaire théorique des trajets était consultable dans l'application cartographique.

"Cette information complémentaire facilite encore un peu plus les déplacements en transport en commun en Flandre" et à Bruxelles, s'est félicitée De Lijn.

La société a ajouté travailler à l'amélioration de son information en temps réel, tant la disponibilité de celle-ci (qui atteignait 98% en 2021) que sa fiabilité (93%).