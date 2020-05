Christophe De Beukelaer demande aux autorités régionales de trouver au plus vite des solutions pour assurer la reprise du service.

Une grève sauvage est en cours depuis ce lundi 11 mai à la Stib. La situation s'est encore empirée ce mardi puisque près de 80 % des chauffeurs de bus et 40 % des chauffeurs de tram n'ont pas pris leur service, en invoquant leur droit de retrait suite aux mesures de distanciation sociale qui, selon eux, ne sont pas respectées.

De son côté, le CDH bruxellois dit comprendre les craintes de non distanciation sociale en cette période de crise sanitaire, mais il épingle toutefois l'attitude de ces chauffeurs "qui pénalisent les usagers bruxellois".

"Des chauffeurs de bus et de trams ont débrayé alors même qu’un accord est intervenu le 30 avril entre le syndicat et la direction de la Stib. Force est de constater que les mesures de prévention/précaution ont été prises correctement par la direction de la Stib (Masques, gel hydro-alcoolique, désinfectant pour le cockpit). Il n’est pas acceptable que les travailleurs, les soignants, et bientôt les écoliers qui doivent se rendre au travail et à l’école, soient pris en otage", martèle Christophe De Beukelaer, député CDH et vice-président de la commission Mobilité qui rappelle que "les chauffeurs se trouvent déjà dans des compartiments qui sont physiquement séparés des voyageurs."

Et le CDH de souligner que la situation actuelle est dommageable non seulement pour les usagers bruxellois mais aussi pour les navetteurs qui viennent des quatre coins du pays.



Le CDH demande aux autorités compétentes de se réunir en urgence avec la direction de la Stib pour lui venir en soutien et formuler des solutions concrètes pour assurer la reprise du service.