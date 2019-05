Le système de location de vélo connait un grand succès mais attend toujours l’arrivée de vélos électriques.

Le 16 mai 2009, JC Decaux lançait Villo, son réseau de vélos partagés à Bruxelles. Une vraie nouveauté à l’époque qui a directement connu un grand succès.

Dix ans plus tard, le succès ne désemplit pas dans le milieu, mais Villo doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce avec l’apparition d’autres réseaux de vélos partagés, électriques pour certains, mais aussi des fameuses trottinettes électriques.

Toujours est-il que les chiffres de Villo sont impressionnants. En 10 ans, 12 millions de trajets ont été réalisés notamment par ses 37.500 abonnés aux 360 stations bruxelloises. En termes de distance, ce sont 52 millions de kilomètres qui ont été parcourus, soit 1.300 tours de la terre. Et tout cela en ne quittant pas la capitale !

Et en plus de proposer une solution de mobilité pratique et facile d’utilisation, Villo a aussi des bienfaits puisque JC Decaux indique que 6.559 tonnes de CO2 ont été épargnées grâce à Villo mais aussi que 1,5 milliard de calories ont été dépensées.

Mais il n’en reste pas moins que Villo est à un tournant de son histoire. S’il représentait une alternative unique de mobilité partagée en 2009, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Toutes sortes de solutions sont apparues pour apporter une concurrence rude, surtout au niveau des moteurs électriques.

En effet, Villo n’a pas encore franchi le cap de l’électrique, de quoi peut-être perdre quelques clients attirés par la concurrence.

Mais que les abonnés se rassurent, Villo compte bien proposer des vélos électriques le plus rapidement possible. Pour le début de l’été, un tiers de la flotte devrait peu à peu passer à l’électrique et donc s’adapter à la concurrence. De quoi repartir pour 10 ans ? L’avenir nous le dira.