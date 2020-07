Ce lundi à 14h15, 19h54 et 22h20, trois gros porteurs ont survolé dangereusement les cliniques universitaires Saint-Luc. "Les avions sont passés à 200 mètres en latéral et 300 mètres de hauteur par rapport aux toitures", s'étonne le conseiller communal de Woluwe-Saint-Lambert Charles Six (Défi).

Une situation qui a attiré l'attention du service de médiation de l'aéroport de Bruxelles-National. Sur base de diverses réclamations, celui-ci a adressé une lettre au ministre fédéral des Transports François Bellot (MR) dans laquelle il "tient tout particulièrement à attirer l'attention sur une probable diminution des marges de sécurité telle que constatée lors du survol des cliniques Saint-Luc par des décollages depuis la piste 19 de Bruxelles-National, par une altitude relativement peu élevée de survol et à proximité de ces bâtiments hospitaliers".

"Nous estimons que ce survol par des avions, surtout par des avions gros porteurs d'un poids approchant les 400 tonnes au décollage, ne nous paraît pas du tout indiqué dans les circonstances actuelles", poursuit la lettre, précisant que l'usage de la piste 25L aurait été plus indiqué.

"Cette distance est fort proche pour des avions. Je ne sais pas qui joue de la sorte avec la sécurité. Les cliniques Saint-Luc pourraient obtenir plus de considération de la part des autorités de l'aéroport sur le plan de la sécurité, période Covid ou non", conclut Charles Six.