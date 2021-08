On est passé de la parole aux actes ", déclare le mayeur ucclois Boris Dilliès (MR). La commune d’Uccle a saisi ce lundi pour la première fois les trottinettes mal garées sur le territoire communal.

" En l’espace de deux heures, on en a saisi une trentaine. Elles étaient stationnées n’importe comment : sur des passages pour piétons, au milieu de trottoirs étroits… On les a donc embarquées et emmenées au dépôt", explique le libéral.

Pour les récupérer, les opérateurs devront débourser 150 € par engin. " L’opération sera réitérée avec comme objectif le retour à une situation normale. Je respecte tous les modes de transport. Mais la sécurité des Ucclois est ma responsabilité."

Des zones de dépôt

Uccle n’est pas la première entité de la capitale à avoir recours à la manière forte. Berchem-Sainte-Agathe saisit également les trottinettes depuis juin dernier. Ici le forfait est de 278 € par groupe de trottinettes. "Le système fonctionne bien. À un moment, on avait au hangar une soixantaine de trottinettes. Il en reste à présent une quinzaine", détaille le mayeur Christian Lamouline (CDH), qui proposera au conseil de fin septembre un règlement communal instaurant des zones officielles de dépôt.

" On se concerte actuellement avec les opérateurs, qui sont aussi demandeurs d’ordre pour ne pas retrouver leurs trottinettes partout. On encourage la mobilité alternative mais on veut encadrer ce nouveau mode de déplacement et lancer un appel au respect. On espère avoir une vingtaine de zones, bien réparties sur le territoire ."

Un dispositif similaire existe déjà ailleurs, comme à Woluwe-Saint-Pierre, mais sans réelle sanction. "On était dans les premières communes à mettre en place des "drop-zones", avant et après les passages pour piétons. Ça fonctionne bien", indique l’échevin sanpetrusien de la Mobilité, Alexandre Pirson (CDH).

La Région interpellée

Le bourgmestre ucclois a déjà interpellé la Région sur cette problématique. Il déplore l’absence de résultat à l’échelle régionale. "Ça serait plus pratique que de demander à chaque commune de faire sa propre tambouille. Mais bon… je connais la lenteur avec laquelle la Région travaille sur certains dossiers."

À Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (Défi) veut également lancer un dernier appel à la Région : "On a déjà interpellé la ministre Van den Brandt. Si on ne voit pas de résultat, je ferai comme à Uccle : on enlèvera nous-mêmes les trottinettes."