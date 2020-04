La Stib invite ses homologues de De Lijn et de la SNCB a leur emboîter le pas.

En cette période de confinement, les employés de la Stib ont réalisé une vidéo amusante, le Stib Challenge, pour redonner du baume au coeur des voyageurs.

C'est ainsi qu'on les voit tantôt danser, tantôt déguisés ou en train de désinfecter les véhicules. "Les collaborateurs de la Stib sont encore et toujours prêts à transporter ceux et celles qui prennent soins de nous. Mais cela n'empêche pas nos conducteurs et nos chauffeurs de garder leur bonne humeur et leur motivation ! Après que les collègues du TEC aient donné le bon exemple, nous relevons aussi le défi : danser pour se donner du courage en cette période de confinement", explique la Stib, qui invite ses homologues de la société De Lijn et de la SNCB à leur emboîter le pas.