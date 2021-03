"Avec la zone 30, les rues sont devenues plus calmes et plus sécures. Malheureusement, tous les conducteurs ne respectent pas les limites de vitesse . De nombreuses rues sont encore beaucoup trop larges et n’arborent aucun casses-vitesse. Dans ce domaine, Berchem doit encore faire mieux et les riverains attendent plus de contrôles de police", assure le groupe local 1082/0, à l'origine de l'action avec des riverains.

Pour encourager et remercier les conducteurs responsables, les habitants du quartier les applaudiront au pied de deux radars de vitesse, où de nombreux enfants du quartier passent quotidiennement.

Maarten Coertjens, résident local et membre de 1082/0: “En tant que jeunes parents, nous voulons que nos enfants grandissent dans une ville sécurisée. Pour que nos enfants puissent se rendre à pied ou à vélo en toute sécurité à l'école ou aux scouts ou amis, une vitesse correcte dans nos rues est essentielle. Nous avons remarqué que depuis la zone 30, les rues de notre quartier sont plus sûres et plus calmes."

L'action se déroulera durant quinze minutes à 14h au radar de vitesse de l'école Sint-Jozef de la rue des Fleuristes 145. Cet endroit est très fréquenté avant et après l'école. Tout chauffeur qui adhère à la zone 30 recevra une salve d'applaudissements. L'action se poursuivre à 14h30, 400 mètres plus loin au radar de vitesse près du centre communautaire De Kroon sur la rue de Grand-Bigard 329.

Pour respecter les mesures sanitaires, seulement quatre parents par radar seront autorisés à participer avec leurs enfants.