Des travaux de renforcement de la dalle du tunnel Léopold II vont être réalisés au cours des deux prochains weekends, les 27 et 28 février et les 6 et 7 mars. En raison de ces travaux, la circulation des lignes de métro 2 et 6 doit être interrompue entre Yser et Elisabeth, annonce la Stib ce matin.

"Pour réaliser ces travaux, situés plus précisément sous la trémie Sainte-Anne, les équipes de Bruxelles Mobilité doivent en effet passer via le tunnel de métro de la Stib pour pouvoir intervenir sur la dalle de béton située juste au-dessus. Il est donc indispensable pour la sécurité des ouvriers d’interrompre la circulation du métro pendant la durée du chantier."

La Stib prévoit la mise en place d'une navette de bus. Elle reliera en surface la station Elisabeth à la station Yser durant l’interruption. De plus, les lignes de bus 49 et 87 seront prolongées jusqu’à Yser.