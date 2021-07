Un arbre est tombé sur les voies du tramway, dans le quartier De Wand, à Laeken, ce matin. Cet incident provoque l'interruption de trois lignes de tram : la ligne 19 entre les arrêts De Wand et Saint-Lambert et les lignes 3 et 7 entre les arrêts Esplanade et Van Praet, signale BX1.

Des bus navettes sont mis à disposition des voyageurs. Un périmètre de sécurité a été installé le temps de dégager l'arbre.