La généralisation de la zone 30, en vigueur depuis ce 1er janvier à Bruxelles, divise les Bruxellois rencontrés ce lundi. Pour beaucoup, cette mesure va conduire à une dégradation de la qualité de l'air, tandis que pour d'autres, limiter la vitesse dans une agglomération comme Bruxelles va dans le sens de l'Histoire.

"Je suis entrepreneur de toiture et je me déplace toujours avec ma camionnette très chargée. Il est dès lors compliqué pour moi de rouler à plus de 30 km/h", explique Fabio. "Cette mesure ne va pas changer grand-chose pour moi, mais il est toutefois clair qu'il risque d'y avoir un impact négatif sur la qualité de l'air."

L'argument environnemental est pointé du doigt par plusieurs automobilistes rencontrés. "Je suis contre cette mesure ! Pourquoi on construit des voitures alors ? La zone 30 est négative d'un point de vue environnemental et on favorise les trajets à vélos et à trottinettes alors que ces usagers ne seront pas verbalisés en cas d'excès de vitesse. C'est antidémocratique et cette mesure va conduire à une désertification de Bruxelles, au même titre que la zone de basses émissions et le projet de taxation kilométrique", fustige Freddy.

Précisons toutefois que la règle des 30 km/h est bien sûr en vigueur aussi pour les cyclistes, trottinettes et autres utilisateurs d'engins partagés.

Selon Farad, l'argument selon lequel la zone 30 permettra d'améliorer la sécurité routière ne tient pas la route. "Ce n'est pas parce que l'on roule à 30 km/h que le risque d'accident est moindre. Pour améliorer la sécurité routière, il convient tout d'abord d'améliorer l'état des voiries ainsi que l'offre de transports en commun", estime-t-il.

Un avis partagé par Patricia, qui utilise sa voiture pour se rendre au travail et pour faire ses courses. "Cette mesure m'énerve ! Je trouve cela ridicule car à 30 km/h, on n'avance pas et cela ne va pas pour autant limiter le risque d'accident", explique cette quinquagénaire.

Les vélos devraient-ils dès lors eux aussi être munis de plaques d'immatriculation en cas d'excès de vitesse ? Pour Philippe, cycliste régulier, la réponse est non. "Je suis totalement en faveur de cette mesure même si je comprends bien qu'elle puisse fâcher. Tout l'objectif est là : convaincre de plus en plus de gens que leur voiture est devenue superflue et que les moyens de transport alternatifs leur seront plus utiles. Les véhicules à assistance électrique doivent selon moi être logés à la même enseigne, ne fût-ce que par souci de sécurité pour les piétons."

"En revanche, il ne me semble pas nécessaire de vouloir limiter la vitesse des vélos : premièrement, ces derniers dépassent rarement 30 km à l'heure en ville. S'ils atteignent cette vitesse, c'est uniquement sur de grands axes. Ensuite la grande majorité de ces vélos ne dispose pas d'un compteur de vitesse et il est donc impossible pour son conducteur de connaître sa vitesse. Au lieu de vouloir imposer les mêmes règles pour le vélo et la voiture, il est grand temps de donner au vélo la place sur la voirie qu'il mérite, plutôt que de l'obliger à rouler sur des voiries dédiées soit aux voitures, soit aux piétons", conclut le jeune homme de 29 ans.