Une flotte de 1800 vélos électriques sera installée à Bruxelles.

Après avoir été annoncés pour l'été et puis pour la rentrée, les nouveaux Villo! électriques débarquent enfin à Bruxelles le 29 novembre, annonce BX1. 1 800 des 5 000 vélos de la flotte Villo! seront remplacés par une version électrique.

Les utilisateurs qui le souhaitent recevront dès lors une batterie à placer sur le vélo contre un abonnement de 4,15 euros par mois en plus de celui de 33 euros par an. Ces dernières sont rechargeables via une prise USB-C en une à deux heures. Chaque batterie pleinement rechargée aura une autonomie de près de 30 minutes, soit près de 10 kilomètres.