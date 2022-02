Certains habitants de Neder-over-Heembeek n’en démordent pas : ils ne veulent pas du projet de tram 10 qui doit traverser leur quartier. Ce mardi, en commission mobilité, plusieurs riverains ont présenté leur pétition de 2.500 signatures contre le projet de tram et ont été auditionnés.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce dossier suscite de vives critiques. On se souviendra de la manifestation de 200 personnes en juin dernier. Pour rappel, le permis de la future ligne de tram 10 vient d’être déposé et l’enquête publique devrait arriver prochainement. Cette ligne permettrait de relier le centre-ville à l’hôpital militaire en passant par les arrêts Gare du Nord, Jules de Trooz, Docks Bruxsel, Heembeek, Vekemans, Peter Benoît, Mandela et Tyras.

Considérant que le projet a été décidé "en dépit du bon sens" et "au détriment de bon nombre de citoyens qui risquent d’en subir les conséquences irrémédiables", Claude Carpent, un des porte-parole de la fronde hembeekoise, a dénoncé "l’attitude souvent condescendante des autorités à l’égard de nos doléances". Les demandes : revoir le tracé, ainsi que le mode de déplacement. En effet, depuis plusieurs mois, ce collectif réclame le remplacement du tram par un bus biarticulé, comme ceux de De Lijn. "Le choix modal n’a jamais pu être contesté. Le tram a été imposé d’emblée, sans aucune possibilité de discuter ce choix", déplore le citoyen. Parmi les critiques des pétitionnaires : les nuisances sonores, les effets négatifs du chantier, la disparition d'emplacements de stationnement, un processus participatif considéré comme obscur, le coût global du projet… "Dans ce dossier, il n’y a que des mauvais choix", telle fut la cinglante conclusion du citoyen opposant.

L'opposition veut aussi un bus

Du côté de l’opposition, on dénonce également le projet. Ancien chauffeur de bus pour la Stib, Youssef Handichi (PTB) juge "crédible" l’alternative du bus demandée par les riverains : "J’ai du mal à concevoir un tram passer devant autant de crèches et d’écoles". "Le tram est plus coûteux, sa capacité est relativement similaire à celle d’un bus biarticulé , le tram engendre des nuisances qui sont beaucoup plus importantes", ajoute David Weytsman (MR). "C’est un projet politique dont je ne partage pas l’ambition, et qui ne répond pas à un vrai besoin en mobilité."

Chez Groen, on défend mordicus le choix du tram : "Le tram reste un moyen de transport efficace, qui joue un rôle clé à Bruxelles et qui doit être renforcé", assure Arnaud Verstraete (Groen). Quant aux nuisances ? "Les techniques ont bien évolué ces dernières années et la Stib a fait de gros efforts, qui ont permis de réduire ces nuisances", assure Ingrid Parmentier (Écolo).

"Nous sommes aujourd’hui assez loin dans le dossier du tram 10. Vu son état d’avancement, je ne sais pas s’il est encore possible de faire marche arrière. Je ne veux pas faire miroiter de faux espoirs aux pétitionnaires", assume le député Marc Loewenstein (Défi), qui ouvre cependant la porte à des adaptations et demande notamment des analyses des habitations avant et après le chantier.

Récemment interrogée sur le remplacement du tram par un bus, la Stib nous avait fait part d’un niet catégorique, assurant que le choix du tram avait été mûrement étudié : "On ne va pas revenir en arrière, car il n’y a aucune raison de le faire". Ce combat citoyen portera-t-il ses fruits ou demeura-t-il un baroud d'honneur ? Rendez-vous dans quelques mois au début du chantier… ou pas.