Les cinq provinces flamandes et la Région de Bruxelles-Capitale ont lancé mercredi une version remaniée du site "Cyclostrades.be", reprenant les pistes cyclables rapides de leur territoire. Le site inclut désormais des cartes plus claires, un planificateur d'itinéraire et, pour la première fois, des informations sur le réseau cyclable bruxellois et ses 24 pistes rapides.

"Les pistes cyclables rapides sont un maillon important dans notre ambition d'amener plus de gens à utiliser le vélo"', explique Tom Dehaene (CD&V), député en charge de la Mobilité en Brabant flamand. "Ces autoroutes cyclables offrent une alternative à la voiture pour les trajets travail-domicile."

La première version du site avait été lancée il y a quatre à cinq ans et l'augmentation de son utilisation rendait nécessaire une telle mise à jour. On peut y trouver des informations sur 131 voies cyclables rapides situées en Flandre et à Bruxelles, ce qui représente un réseau de 2.700 kilomètres. Des mises à jour sur les projets de voies rapides en cours ou récemment achevés ont également été ajoutées au site.