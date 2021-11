"Je ne veux pas laisser mes filles traverser seules la rue", déplore Vincent. "C’est un quartier très résidentiel, mais avec énormément de trafic de transit. Nous sommes des familles, et on aimerait un quartier sécurisé", réclame François. Ces deux jeunes papas, habitants du quartier Broustin juste à côté de la basilique, sont aujourd’hui fatigués : fatigués du trafic de transit et ses camions qui circulent dans leurs rues, fatigués des accidents, fatigués d’attendre des mesures... "Il a souvent des accidents dans le rond-point avec l’avenue de la Constitution, car des gens roulent trop vite et pensent arriver dans un carrefour", explique Vincent.