A Molenbeek-Saint-Jean, le contrôle par véhicules scanneurs a démarré ce mardi 1er juin., précise Parking.brussels.

Ces nouveaux horodateurs devront amener les usagers à prendre de nouvelles habitudes à Molenbeek, même si des horodateurs du même type sont déjà en activité dans d’autres communes :

- Obligation d’introduire l’immatriculation du véhicule au début de la période de stationnement, via l’horodateur ou une application.

- Payement du stationnement à l’aide d’une carte bancaire.

- Délivrance des redevances par courrier et non plus par dépôt sur le pare-brise.

- Obligation de déplacer le véhicule après deux heures de stationnement en zone bleue, comme le prévoit le code de la route (la modification du disque de stationnement en cours de journée n’est pas permise. Elle est repérée par les véhicules scanneurs.

- Nécessité de placer la carte PMR bien en vue au centre du tableau de bord de façon à permettre aux caméras du véhicules scanneur de la repérer. Parking.brussels propose en outre une solution de préenregistrement.