Le pont a été baptisé Suzan Daniel en l'honneur de la militante LGBT. Il permettra aux piétons, cyclistes et autres usagers actifs d'emprunter un itinéraire plus court, ainsi qu'aux transports publics de relier l’avenue Simon Bolivar, l’avenue du port et la rue Picard. "Le pont est une réalisation technique majeure, un encouragement à la mobilité durable, mais surtout le lien entre les différents quartiers de Bruxelles. Un projet qui réunit plusieurs des exigences de Beliris", a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès (MR), en charge de Beliris.

© D.R.



Aujourd'hui, après une arrivée en bateau depuis leur atelier, les structures métalliques sont déchargées sur le quai des Matériaux et le quai des Péniches et pourront être assemblées sur la section en béton déjà construite par Jan De Nul.

Le pont se compose d'un tablier central d'une portée de 60 m sur le canal et de deux tabliers d'une portée de 30 m sur les quais. Deux zones de circulation sont créées : une voie de transport public de 7 m de large et une zone pour cyclistes et piétons de 6 m de large avec un revêtement en bois. Pour le confort des personnes à mobilité réduite et des cyclistes, la pente du pont sur toute sa longueur a été limitée à moins de 4 %.

Les travaux d’un montant de 9,4 millions d'euros, études comprises, devraient être achevés à l’été 2021.