Les taximen bruxellois envisagent d’organiser une manifestation pour protester contre les mesures prises en matière de mobilité dans la capitale. Dans leur viseur : la zone 30 en vigueur depuis ce 1er janvier ainsi que le projet de taxation kilométrique.

Une semaine après l’instauration de la zone 30, les taximen font grise mine... "On constate que cette zone 30 est disproportionnée par rapport à la réalité du terrain. Nous travaillons 24h/24 et cette zone 30 ne tient pas la route, surtout durant les heures creuses et pendant la nuit lorsque les rues sont désertes", fustige Khalid Ed-Denguir, président de la Febet, la fédération des taxis bruxellois, qui regroupe environ 750 taximen.

De leur côté, les membres de l’Association Belge des Chauffeurs de limousine (ABCL) sont en train de faire circuler une pétition pour manifester leur opposition à cette zone 30...