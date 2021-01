Fin 2016, Bruxelles Mobilité démarrait le chantier du tunnel Trône. Mais quatre ans plus tard, les grilles sont toujours en place en surface et le programme des travaux a été revu.

Initialement, les travaux prévoyaient juste de renforcer les garde-corps situés au-dessus des murs et de la toiture afin qu'ils puissent résister à un choc de véhicule et l'empêcher de tomber dans le tunnel. L'objectif du chantier visant également à mettre en place des panneaux acoustiques absorbants sur les murs et un nouvel éclairage, sans modification importante de la structure du tunnel.