Les cyclistes du Vlaamse Rand vont être ravis ! Une nouvelle "autoroute cyclable" est en cours de construction le long de l’E40 entre l’avenue du Péage (frontière de la commune de Zaventem) et le rond-point de l’avenue des Communautés (à Woluwe-Saint-Lambert, à deux pas du territoire d’Evere).

Il s’agit en réalité du chaînon manquant entre, d’une part, la nouvelle piste cyclable sur l’E40 entre le rond-point woluwéen et le boulevard Reyers (Schaerbeek), et d’autre part, la piste cyclable F203 (entre l’avenue du Péage et Woluwe-Saint-Étienne).