Les tunnels Gineste, Brabant-Passage Rogier et Prairie-Place du Nord, sur le territoire de la commune de Saint-Josse vont être rénovés. Les éclairages intérieurs seront refaits, les façades seront mises en lumière, les murs, les plafonds et la structure nettoyés et les parois verticales recouvertes d'un revêtement anti-graffiti. Le coût du chantier s'élève à 1,5 million d'euros. Les travaux sont planifiés pour le début de l'année 2022.

Pour rappel, ce chantier s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du quartier Nord de Saint-Josse-ten-Noode où de nombreux projets privés et publics ont déjà vu le jour (Commissariat, crèche communale, création et rénovation de logements sociaux, réaménagements de voiries, Silver Tower, etc.) et d'autres sont en cours comme l'aménagement des Esplanades Saint-Lazare, la Tour Régina, etc.