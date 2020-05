À ce jour, 250 trottinettes Lime sont disponibles sur l'application et la flotte sera graduellement adaptée à la demande et à la reprise des activités.

Après une pause de plusieurs semaines, Lime a relancé ses opérations dans la capitale depuis le vendredi 15 mai. À ce jour, 250 trottinettes Lime sont disponibles sur l'application et la flotte sera graduellement adaptée à la demande et à la reprise des activités.

“Nous sommes ravis de servir à nouveau la capitale et d'aider notre communauté à faire face à la crise. Nous sommes aussi à l'écoute des villes périphériques pour déployer nos trottinettes, alternatives à la voiture individuelle au moment du déconfinement”, explique Romain Dekeyser, responsable des opérations Lime à Bruxelles.

Lime a intensifié toutes les mesures d'hygiène pour protéger ses utilisateurs et ses employés. Lorsqu’elles sont entretenues dans l’atelier, chargées ou déployées dans la ville, toutes les trottinettes sont désinfectées. Les méthodes de nettoyage ont été améliorées et la fréquence de désinfection a augmenté. Tous les employés portent des gants et des masques, et ont suivi une formation pour respecter des règles d'hygiène strictes - notamment sur le respect de la distanciation sociale.

Les équipes de Lime suivent les recommandations sanitaires de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des agences gouvernementales afin de garantir que les mesures prises soient à jour et complètes. Quant aux utilisateurs, ils recevront, par email et via l'application, un rappel régulier des règles de bonne conduite en matière de sécurité routière, de stationnement et les gestes barrières recommandés par les agences sanitaires.