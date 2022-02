Le fournisseur de micro-mobilité allemand Tier Mobility a déployé, hier mardi, quelques centaines de trottinettes électriques à Bruxelles et vise à terme les 2.000 unités. Il prévoit plus largement de diversifier son offre intermodale, notamment avec des vélos électriques, et de lancer son service dans d'autres villes belges. La flotte de Tier Mobility compte plus de 135.000 véhicules électriques (trottinettes, vélos et scooters) couvrant plus de 170 villes dans 19 pays.

Jesper Vis, directeur général de Tier Benelux, fait valoir la priorité donnée à la sécurité des trottinettes. "Outre leur bonne qualité générale, elles sont dotées d'un frein double et de signaux lumineux avant et arrière très visibles. Grâce à leur grande roue avant, la plus grande du secteur, nos trottinettes offrent une stabilité accrue en déplacement."

Tier se targue d'être entièrement neutre sur le plan climatique depuis janvier 2020. "Par exemple, nous avons investi dans des vélos cargo et des camionnettes électriques pour nos employés qui remplacent les batteries vides", poursuit Jesper Vis. "Le fait que nos trottinettes électriques aient actuellement la plus longue autonomie du marché contribue également à réduire notre empreinte carbone. Nous optimisons en outre l'approvisionnement en énergie verte dans nos entrepôts et appliquons une politique stricte de déplacements à faibles émissions pour tous nos employés. Enfin, nous avons mis en place une politique de compensation carbone pour neutraliser nos émissions résiduelles".

Tier Mobility s'était déjà lancé sur le marché bruxellois avec 50 trottinettes en janvier 2019 avant de se retirer, entre autres dans une volonté d'apporter des améliorations à sa technologie. Il y a actuellement six opérateurs pour 11.900 trottinettes dans la capitale (3.200 trottinettes Voi, 2.700 trottinettes Dott, 2.000 trottinettes Lime, 1.700 trottinettes Bird, 1.600 trottinettes Bolt et 700 trottinettes Pony), précise la porte-parole de l'agence régionale Bruxelles Mobilité Camille Thiry.