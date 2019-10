Fermé quelques minutes, le tunnel Porte de Hal pu rouvrir.

Les tunnels Cinquantenaire et Loi sont fermés à la circulation en direction du Centre, a indiqué Bruxelles Mobilité. Les tunnels ont été fermés vers 14h ce mardi à cause d'un problème d'asphalte. “C’est la couche de roulage qui est atteinte. Ce qui a nécessité la fermeture des tunnels dans un sens“, a précisé à BX1 Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité. Une équipe de réparation est déjà sur place afin que les tunnels puissent rouvrir dans les plus brefs délais.

Un autre tunnel bruxellois a été fermé en ce début d'après-midi, à cause d'un véhicule en panne cette fois. Le tunnel Porte de Hal a toutefois été rouvert vers 14h30.