La voirie entre le parc et le boulevard Lambermont avait été réservée aux usagers de mobilité douce pendant la pandémie. En attente du statut de "rue cyclable", la latérale est redevenue une voirie conventionnelle.

C’était un des nombreux "aménagements covid" temporaires en faveur de la mobilité douce : la latérale du parc Josaphat, longeant le boulevard Lambermont, avait été placée en "chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers".

Mais depuis peu, le panneau bleu avec vélo et tracteur a été enlevé, un panneau orange "Situation modifiée" a été planté et les automobilistes peuvent à nouveau emprunter cette voirie parallèle au boulevard. "La situation de circulation vient de changer récemment et les visiteurs du parc peuvent à nouveau garer leur véhicule", nous explique l’échevine Adelheid Byttebier (Groen), confirmant une information du média néerlandophone Bruzz.

© Bernard Demoulin

Selon la mandataire, les places de parking le long du parc sont essentielles pour notamment les visiteurs du parc et les équipes de football. Le collège échevinal a donc demandé à l’administration régionale la réouverture de l’artère pour ces vacances de printemps.

Bientôt une rue cyclable

Cette situation "comme avant" ne fera cependant pas long feu… L’échevine schaerbeekoise de la Mobilité l’annonce : la latérale sera "dans un futur proche" placée en "rue cyclable", à savoir une voirie où les voitures peuvent circuler à 30 km/h mais où le cycliste a priorité et ne peut être dépassé. Un aménagement qui devrait être réalisé avant cet été. "La commune aimerait étendre la rue cyclable sur l’ensemble du boulevard Lambermont de manière logique et lisible", assure l’échevine.

La latérale est limitée à 30 km/h, contrairement au boulevard situé en zone 50 km/h. Le parking est situé en zone payante réglementée.