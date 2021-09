Six radars sont installés à Schaerbeek, Berchem, Ixelles, Auderghem, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre.

Automobilistes, attention : six radars ont été placés dans la capitale et resteront actifs jusqu'au 9 septembre prochain. Un lidar se trouve à Schaerbeek et flashe dans les deux sens, rue Chaumontel devant l’institut de la Sainte-Famille. Un autre lidar est placé chaussée de Gand, à Berchem-Sainte-Agathe devant le Basic Fit.

Un dispositif est également installé avenue des Éperons d’or, à Ixelles, et flashe dans les deux sens les automobilistes qui dépassent les 30 km/h.

À Woluwe-Saint-Pierre, il faudra également lever le pied pour ne pas être verbalisé sur l’avenue Orban.

À Auderghem également, un lidar est en place sur le viaduc Herrmann-Debroux, à proximité de Beaulieu. Et enfin à Uccle, avenue Montjoie dans la zone 30 devant l’école.