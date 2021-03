L’opérateur de trottinettes partagées Lime réadapte ses prix et propose désormais "le service de micromobilité le moins cher du marché", annonce Lime dans un communiqué.

L’opérateur introduit également un nouveau modèle de trottinettes. "La trottinette Gen 3 révolutionne la mobilité urbaine avec une conduite plus douce et plus sûre grâce à des caractéristiques clés telles que la suspension à deux côtés, des roues plus grandes et un cadre en aluminium", explique Romain Dekeyser, Responsable des Opérations de Lime en Belgique.

Les pièces essentielles de la trottinette sont pensées pour protéger contre la pluie, la neige et les éléments extérieurs. “Nous continuons de repousser les limites de l'innovation et d’améliorer les fonctionnalités de nos véhicules en prenant en compte les besoins des usagers locaux pour offrir la conduite la plus confortable, la plus durable et la plus sûre du marché”, explique Romain Dekeyser, Responsable des Opérations de Lime en Belgique.

Pour rendre le service encore plus accessible et abordable aux Bruxellois, Lime réadapte dès ce mardi le prix de ses trajets en trottinette et vélo électrique. Les usagers pourront utiliser les engins partagés pour un euro de déblocage et 17 centimes d’euros par minute d'utilisation. Le tarif qui était en vigueur jusqu'à présent était d'un euro pour le déblocage et 25 centimes d'euros par minute.