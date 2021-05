En 2020, la crise sanitaire et le confinement n’ont pas permis à la traditionnelle Fête de l’avenue de Tervueren de se tenir. En 2021, la crise est toujours là, mais la fête aura bien lieu… sous une autre forme, ce dimanche 9 mai.

"Nous avons anticipé cette édition 2021 de la Fête de l’avenue de Tervueren. Nous tenions absolument à marquer le coup", explique le bourgmestre, Benoît Cerexhe (CDH), en charge du département animations de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. "Malgré un contexte changeant, en perpétuel mouvement, le service animations a réalisé un travail formidable en imaginant une quantité impressionnante d’activités culturelles, ludiques et sportives dans le cadre strict des mesures sanitaires qui nous sont imposées."

Les grands rassemblements étant interdits, l’avenue de Tervueren ne sera pas fermée cette année mais elle vivra, tout comme la commune, au rythme des promenades cyclistes, culturelles ou naturelles, des visites guidées, d’un défi sportif et d’une exposition géante de photos historiques qui met l’avenue de Tervueren à l’honneur.

La plupart des évènements s’organisent sur réservation. Voici quelques uns des événéments organisés. La liste complète se trouve sur le site de la commune.

Promenades : "Découverte des plantes sauvages comestibles"

Le service Développement Durable vous propose de participer aux promenades "Découverte des plantes sauvages comestibles de Woluwe". Au programme : découverte des plantes comestibles, formation pour identifier les espèces, histoire de la cueillette sauvage, petite dégustation et idée recettes.

Par ailleurs, le Cercle d’Histoire des Woluwe vous propose 10km de découverte guidée et commentée d’une partie de l’avenue de Tervueren allant du rond-point Montgomery au square Léopold II. Infos & Réservations : caguado@woluwe1150.be

A l’occasion de cette journée festive, Le Musée du Transport Urbain Bruxellois (Musée du Tram) vous ouvre les portes de sa vaste collection de véhicules ayant circulé dans les rues de la capitale depuis plus d’un siècle. Vous aurez également la possibilité d’embarquer à bord de l’un de nos tramways historiques.

Des challenges sportifs virtuels

Une course virtuelle autour de l’avenue de Tervueren : téléchargez l’application FormyFit et dessinez votre propre parcours de jogging (au moins 5 km) autour de l’avenue de Tervueren. Vous devrez passer au minimum une fois à moins de 3 km du musée du tram, point central de l’avenue. Vous pouvez effectuer votre jogging quand vous le souhaitez entre le 7 et le 12 mai. La course est ouverte à tous les joggeurs, quel que soit leur niveau. Un classement sera établi selon un recalcul de la performance sur un parcours plat et une distance de 10km (longueur totale de l’avenue de Tervueren).