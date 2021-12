Les réseaux de transports en commun bruxellois et wallon sont perturbés, lundi matin, en raison de la manifestation nationale prévue en matinée dans la capitale. La FGTB et la CSC défendront le pouvoir d'achat ainsi que les droits syndicaux dès 10h30 à la gare du Nord.

© Stib

A Bruxelles, seule la ligne de métro 1 et les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 circulent. Les autres lignes de métro et de tram ne rouleront pas aujourd'hui, indique la société de transports en commun bruxelloise (Stib) sur Twitter. Les lignes de bus 12, 34, 36, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 74, 78, 87, 88 et 95 sont elles exploitées.

Le réseau du TEC est également perturbé en raison de la manifestation nationale. Des dizaines de lignes sont concernées à travers toutes les provinces. Certains bus ne circulent pas du tout et sur d'autres lignes, des voyages sont supprimés. Les voyageurs peuvent s'informer via la page Facebook du TEC (https://www.facebook.com/leTECofficiel).

La SNCB ne devrait pas connaître de perturbation spécifique liée à la manifestation nationale, les trains permettant d'acheminer les protestataires vers la capitale. Cependant, la société de chemins de fer a dû supprimer temporairement certains trains en raison du nombre élevé de contaminations au coronavirus au sein de son personnel.

Des embarras de circulation sont également à prévoir sur la route à Bruxelles, le long du parcours de la manifestation qui mène de la gare du Nord à la gare Centrale, via la Petite Ceinture (R20) et les boulevards centraux. La police de Bruxelles Capitale Ixelles conseille d'éviter ces secteurs.