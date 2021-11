"On est prêt à manifester tout le week-end. On ne bouge pas d’ici", assure Rachid, chauffeur Uber à titre principal. "On bloque les rues. On va bloquer tous les accès à Bruxelles et on va essayer de faire bouger les choses."

Des véhicules stationnés le long des latérales de la Petite Ceinture pour bloquer le passage et forcer les automobilistes à emprunter les trémies: ce jeudi, ils étaient des dizaines de chauffeurs Uber avec Rachid à bloquer les accès du ring intérieur.

© Ro.Ma.

Un mouvement de protestation qui a débuté ce mercredi soir, directement après l’annonce de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui contraint les chauffeurs LVC (Location de Voiture avec Chauffeur) à cesser leurs activités dès ce vendredi 18h.

© Ro.Ma.

"Cette décision a été prise sur la base d'une réglementation obsolète, rédigée à une époque antérieure aux smartphones, que le gouvernement a promis de réformer au cours des sept dernières années, exercice auquel il a échoué", a dénoncé Laurent Slits, patron d’Uber en Belgique.

2.000 chauffeurs

Selon Uber, 2.000 chauffeurs utilisent la plateforme et risquent donc de perdre leurs revenus dès ce vendredi. "Ce sont 2.000 familles qui ont pleuré en apprenant la nouvelle", dénonce sur place Rachid Bourhlem, de Green Mobility.

Sa voiture à l’arrêt sur la latérale du boulevard du Régent à hauteur de Trône, Karim se sent "trahi" et "en colère". "Je roule avec Uber depuis 2016, et j’ai trois enfants. Que va-t-on faire dès vendredi ? Le futur est noir. Certains sont prêts à dormir dans les tunnels. On va continuer la grève au finish."

Un plan taxi qui joue l’Arlésienne

Pour clarifier la situation et mettre fin au conflit "taxis vs LVC" qui dure depuis des années, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) avait promis une révision du "Plan taxi"… un plan qui devait voir le jour cet été, mais qui a visiblement été un peu (trop ?) retardé.

Le dossier figurait en tout cas à l’ordre du jour du conseil des ministres régionaux bruxellois ce jeudi.

De son côté, l’opposition ne cache pas son indignation face à la tournure que prend le dossier. Le député David Weytsman (MR) parle de "véritable catastrophe sociale" : "Bruxelles est la ville où le risque de pauvreté est le plus élevé en Europe et le PS risque d'envoyer des milliers de personnes au chômage ou au CPAS".

"Le gouvernement fait une clef de bras aux chauffeurs LVC pour les forcer à accepter son plan taxi: ils n'ont le choix qu'entre ça et le chômage", fustige du côté humaniste Christophe De Beukelaer (CDH).