À cause du marché annuel d’Anderlecht, les trams 81 sont interrompus sur une partie du trajet et les bus 46 et 49 sont déviés ce mardi 14 septembre.

Après un an d’absence à cause de la crise sanitaire, le marché annuel d’Anderlecht fait son retour ce mardi, mais dans une version adaptée.

Ces festivités auront des implications sur trois lignes de transport en commun de la Stib : le tram 81 et les bus 46 et 49

Les trams 81 sont interrompus ce mardi entre les arrêts Albert I et Meir. La Stib conseille aux usagers d’utiliser le bus 46 entre ces deux arrêts.

À ce propos, les bus 46 en direction de WTC-Glibert sont déviés entre les arrêts Saint-Guidon et Cureghem via le rond-point du Meir, la station de métro Veeweyde et la chaussée de Mons.

Plusieurs arrêts seront déplacés : l’arrêt Saint-Guidon déplacé rue de la Procession n°34 ; l’arrêt Meir déplacé avenue Paul Janson n°95, à l’arrêt du bus 49 direction Gare du Midi.

Les bus 46 vers Moortebeek sont quant à eux déviés entre Cureghem et Meir via la chaussée de Mons et la station de métro Veeweyde. Idem, plusieurs arrêts sont déplacés : l’arrêt Albert I se fera au square Albert I n°33 ; et l’arrêt Meir à l’avenue Gounod n°4.

Les bus 49 vers la Gare du Midi sont déviés entre les arrêts Jakob Smits et Saint-Guidon via l’arrêt René Henry du bus 75 et De Linde du bus 46. Les bus 49 en direction de Simonis sont déviés entre les arrêts Meir et Beauté via l’arrêt De Linde du bus 46 et René Henry du bus 75.

Le marché annuel se déroulera sur la place de la Vaillance et dans le centre d’Anderlecht. Sont prévus une ferme pédagogique au parc Central ; un marché artisanal rue de Formanoir, un concours de chiens dans la cour de la Maison d’Érasme de 10h à 13h ; des démonstrations canines par la zone de police Midi rue des Déportés Anderlechtois à 11h30, 13h30, 15h30 et 17h ; une brocante rue Saint-Guidon ; une braderie rue Wayez, rue du Village, av. Paul Janson, cours St-Guidon et rue de Veeweyde ; une kermesse place de la Vaillance ; ainsi qu’un festival des arts de la rue place de la Résistance. Des concerts sont également prévus place de la Vaillance de midi à 22h.

Un stand sera également tenu par le RSCA (mais sans la présence de joueurs), place de la Vaillance. Les joueurs ne seront pas présents, mais une animation sportive pour les enfants est prévue.