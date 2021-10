Le cortège débutera Gare du Nord et se rendra au Parc du Cinquantenaire via la Petite Ceinture. La police attend au moins 10.000 personnes.

Ce dimanche 10 octobre, Bruxelles vibrera au son des slogans écologistes. Un "retour" des grandes marches pour le climat baptisé "Back To The Climate", qui se déroule avant un important sommet européen et la conférence climatique de Glasgow. La zone de police Bruxelles-Ixelles s'attend à "au moins 10.000 personnes". "Mais il est très difficile de faire des prévisions avec ce genre d'événements", nous indique le porte-parole de la zone.

Le coup d’envoi officiel de la marche aura lieu ce dimanche à 13h. Le cortège partira de la Gare du Nord via le boulevard Roi Albert II. La marche empruntera alors la Petite Ceinture, passant par Rogier, le parc du Botanique, Madou et Arts-Loi, endroit où les manifestants quitteront la Petite Ceinture et tourneront en direction de la rue de la Loi. Cet axe emblématique de la capitale sera emprunté à contresens jusqu’au Parc du Cinquantenaire.

Bruxelles-Mobilité indique que "des embarras de circulation sont à prévoir entre 12h et 18h. Les tunnels Reyers-Centre, Cinquantenaire et Loi seront fermés à la circulation direction Centre."

Réseau Stib gratuit

Les utilisateurs sont appelés à "prévoir des alternatives à la voiture" pour leurs déplacements dans la capitale, car l’itinéraire de la marche sera fermé aux véhicules.

L’ensemble du réseau Stib sera notamment gratuit entre 12h et 19h. Ce qui englobe les métros, trams et bus de la capitale. Les portillons seront donc ouverts, et les validateurs désactivés. "L’objectif est de permettre aux participants de se rendre plus facilement à la marche avec les transports en commun et aussi de rappeler que la Stib et son personnel agissent pour le climat, non seulement le 10 octobre mais aussi tous les autres jours de l’année", commente la société de transport bruxelloise.

© IPM INFOGRAPHIE

Des perturbations sur les lignes passant par l’itinéraire de la marche sont cependant à prévoir. Deux lignes de tram (92 et 93) ainsi que quinze lignes de bus (12, 21, 20, 29, 36, 46, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 79 et 88) seront donc impactées. "Les perturbations seront gérées en temps réel et sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de l’avancée des participants. La STIB adaptera et renforcera son offre de transport en temps réel, en fonction de l’affluence sur son réseau."

Pas de gratuité cependant au niveau de la SNCB. La société ferroviaire invite les voyageurs à privilégier le "Weekend Ticket" pour se rendre à la manifestation, ce qui permet d’obtenir une réduction de 50% sur le voyage aller-retour. La SNCB demande appelle également à ne pas prendre le train juste avant le début de l’événement afin d’éviter une trop grande affluence de voyageurs.

Des discours sont prévus à 16h dans le Parc du Cinquantenaire, avec notamment des représentants de la "Coalition Climat". De la musique et des stands de boisson et nourriture, ainsi que des toilettes, sont prévus au Parc du Cinquantenaire.