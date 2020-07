Les travaux du métro 3 impliquent le déménagement temporaire des commerçants installés dans le Palais du Midi. Dès cet été, le Stalingrad Village les accueillera le long de la berme centrale de l’avenue de Stalingrad.

L'aménagement de ce petit village commercial temporaire, dont la construction se termine, fait partie des mesures d’accompagnement décidées dans le cadre du pacte Toots Thielemans. L’objectif est de faire vivre le quartier, malgré le chantier de construction de la nouvelle station Toots Thielemans, maillon essentiel de la future ligne de métro 3 de la Stib.

Durant la dernière semaine du mois de mai, des conteneurs colorés, spécialement conçus pour accueillir des espaces commerciaux, ont commencé à être installés sur la berme centrale de l’avenue de Stalingrad, entre la rue Roger van der Weyden et la place Rouppe. Ces travaux se poursuivront durant six semaines. Les aménagements intérieurs des conteneurs suivront dans la foulée et les commerces déménageront vers leur nouveau site dans le courant de l’été.

© Stib



Sept commerces y seront hébergés pour une durée d’environ deux ans et demi, le temps nécessaire à la réalisation des travaux de génie civil ayant un impact en surface. Il s’agit de deux établissements horeca, deux agences de voyages, un magasin de bricolage, un vendeur d’articles de sport et un commerce d’électro-ménager. Les travaux en tunnel sous et le long des deux côtés du Palais du Midi (avenue de Stalingrad et boulevard Lemonnier) rendront en effet ces commerces inaccessibles ou ne leur permettront pas d’exercer leurs activités. En outre, quatre autres commerces seront relocalisés au sein même du Palais du Midi, selon un jeu de chaises musicales.

L’occupation des surfaces commerciales dans le Stalingrad Village sera gratuite pour les commerçants, les coûts, à l’exception de l’eau et de l’électricité, étant supportés par la Stib. De son côté, la Ville de Bruxelles suspend, durant trois ans, le paiement des loyers pour tous les commerçants restant dans le Palais du Midi. Ces deux mesures sont prévues dans le cadre du Pacte Toots Thielemans.

Le point info Metro 3 déménage et s’installe au numéro 124 du boulevard Lemonnier.