Ce samedi 23 et ce dimanche 24 avril, le tronçon anderlechtois du métro 5 va connaître des perturbations. La cause : des travaux au niveau de la station Bizet.

Navetteurs habitués de la ligne de métro 5, attention. De grosses perturbations sont prévues ce week-end sur cette ligne souterraine très fréquentée de la Stib. La cause: des travaux qui ont lieu au niveau de la station Bizet, en bordure de la chaussée de Mons à Anderlecht.

Les métros 5 ne circuleront donc pas ce samedi et ce dimanche entre les arrêts Veeweyde (juste avant Bizet) et le terminus Érasme. En d’autres termes, les arrêts Érasme, Eddy Merckx, Ceria, La Roue et Bizet ne seront pas desservis par le métro.

Des bus de remplacements (M-bus) sont prévus par la Stib et vont desservir toutes les stations de métro, ainsi que les arrêts Saint-Nicolas et Meylemeersch.

"Afin de donner correspondance aux métros", les bus 75 sont quant à eux déviés entre les arrêts van Beethoven et Bizet, mais tous les arrêts de cette ligne restent desservis normalement.