La station est reconnaissable entre toutes avec ses grands tuyaux orangés et ses formes circulaires. La station de métro Pannenhuis à Laeken, à la frontière avec Jette, va connaître un réaménagement, non pas de son souterrain, mais des abords en surface.

L’échevine bruxelloise de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit), a fait savoir ce lundi que la Ville de Bruxelles ambitionne de rénover la rue Charles Demeer dans la foulée de la réfection des ponts Clesse et Demeer entreprise par Beliris.

Actuellement, la rue Demeer fait la part belle aux voitures, avec des emplacements de stationnement de part et d’autre de la voirie. La Ville prévoit d’"améliorer le confort des nombreux cyclistes et piétons" en élargissant les trottoirs et en réalisant deux pistes cyclables surélevées et séparées (de couleur ocre, comme le veut la nouvelle coutume de l’administration régionale).

En contrepartie, le parking "en épi" du côté de la gare Tour & Taxis sera supprimé. Un plateau ralentisseur sera également installé au niveau du rond-point. "L'espace public était entièrement conçu pour les voitures : avec des parkings en angle et une large chaussée qui encourageait la vitesse excessive. Nous sommes en train de changer cela", indique Ans Persoons.

La friterie Steve peut rester

La friterie "Steve" n’est cependant pas menacée par le réaménagement, et devrait même connaître un lifting : "elle deviendra une friterie-miroir, comme la friteuse Tabora dans le Pentagone", indiquent les autorités bruxelloises dans un communiqué.

L’enquête publique sur le projet va être lancée ce 25 mai et s’achèvera le 23 juin. Autre nouveauté collatérale prévue : la ligne de bus 46, qui finit actuellement sa course à l'arrêt "WTC-Gilbert" sera prolongée jusqu’à Pannenhuis.