La Stib va remplacer les rails sur le tronçon entre le boulevard du Triomphe et l’avenue de la Couronne.

Durant tous les congés d’été, la mobilité sera fortement perturbée sur le boulevard Général Jacques au niveau de la gare d’Etterbeek et de la VUB. Du 27 juin au 27 août, la Stib compte en effet remplacer les rails de trams du boulevard entre l’avenue de la Couronne et le boulevard du Triomphe.

"À partir du 2 juillet, la circulation des trams sera interrompue au sein de la zone concernée par ces travaux. Les trams seront remplacés par des T-Bus", indiquent la zone de police Montgomery et la commune d’Etterbeek. Les trams 7 et 25, qui empruntent ce tronçon pour desservir les arrêts VUB et Etterbeek Gare, verront donc leur itinéraire impacté.



Concernant le trafic motorisé, les implications ne sont pas encore clairement établies. "En fonction de l’évolution de ces travaux, le trafic sur place pourra aussi par moments être ramené sur une seule bande, et ce dans les deux sens de circulation", annoncent les autorités.

La piste cyclable provisoire sera transformée en voie pour bus et services de secours durant le chantier.