Des travaux seront réalisés ces 4 et 5 novembre prochains au carrefour de la place de Saint-Job et de la chaussée de Saint-Job. "Ces travaux consistent au déplacement de la traversée piétonne avec la création d’une oreille de trottoir et la mise en place de nouveaux marquages routiers", indique la commune d’Uccle.

Ce chantier aura de grandes répercussions sur la mobilité du quartier Saint-Job. Ces 4 et 5 novembre, la circulation sera en effet interdite sur la chaussée de Saint-Job, et ce dans les deux sens, entre la place de Saint-Job et la rue Jean Benaets. Une déviation sera prévue via la rue Basse.