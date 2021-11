Le ministre bruxellois du Budget l’avait annoncé le mois dernier : les différents ministères bruxellois doivent se serrer la ceinture. Au total, 105 millions doivent être économisés pour entrer dans le carcan budgétaire voulu par l’exécutif régional.

Dans le département mobilité, on compte sur une diminution des dépenses cette année 2022 au niveau des tunnels et aussi sur des retards qui font baisser la note (parking de dissuasion Stalle et métro 3). 20 millions d’économies seront également cherchées sur les frais de fonctionnement de la Stib, mais sans toucher à l’offre et au personnel.

Au total, il reste une coquette enveloppe de 1,323 milliard allouée à la mobilité bruxelloise pour 2022 (contre 1.389.987.000€ de budget ajusté en 2021). "Nous préparons notre ville à un monde en mutation, à un climat en mouvement ; nous rendons nos rues vivables, sûres et accessibles à nouveau. Notre Région n’est pas condamnée à rester une ville embouteillée, dangereuse à pied et à vélo, et irrespirable", justifie en commission la ministre Elke Van den Brandt (Groen).