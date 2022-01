"Quand on fait des ateliers de réparation de vélo, on devait jusqu’à présent transporter tous les outils dans des sacs, des caisses… Ce n’était pas pratique", nous confie Edoardo Luppari, responsable de l’association MolemBike créée en 2019. "Pendant la pandémie, on est allé effectuer des réparations jusqu’à Laeken, Etterbeek, alors que nous sommes implantés à Tour et Taxis."

© Jules Toulet



© Jules Toulet



Un jour où la start-up bruxelloise d’équipements de vélo Bilmo est venue effectuer des mesures dans les locaux de MolemBike, l’idée d’un "atelier mobile" est alors apparue comme une évidence.

Un modèle "open-source" réplicable

Le cargo-bike aménagé contient deux tables à tréteaux, "utiles pour les ateliers de Barak’à Fiets", et des espaces de rangement pour les outils de réparation de vélo.

Mais outre la création du prototype en question, Bilmo et Molembike ont voulu "apporter une contribution à la communauté". "Les plans et instructions de construction sont en open-source. Les autres associations peuvent donc reproduire le modèle avec des matériaux faciles à trouver", explique le responsable de MolemBike. Selon Bilmo, il y aurait actuellement pas moins de 20 ateliers vélo participatifs sur le territoire bruxellois, qui pourraient potentiellement être intéressés par le concept.

Pour ceux qui ne connaissent pas : MolemBike est une initiative du Centre Communautaire Maritime implantée à Tour & Taxis. La structure réalise différentes actions pour rendre accessible la pratique cycliste : des ateliers de réparation "Do It Yourself" les mardis soir, des ateliers collectifs en été ainsi que des actions sociales pour fournir des vélos "à ceux qui sont dans le besoin".

© Jules Toulet